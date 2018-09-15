Dois homens são presos pela PM depois de se envolverem em briga no Jardim Aeroporto

Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Aquidauana na noite de ontem, depois de se envolverem em uma briga na região da Rua Antônio Campello, região do Jardim Aeroporto. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla partiu para a troca de agressões após discussão.

Um dos homens chegou a sofrer ferimento na orelha e precisou de atendimento. Os fatos ocorreram por volta das 19h30, perto do asilo. Os dois autores, de 21 e 41 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e autuados pelo crime de vias de fato.



