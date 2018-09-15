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IFMS abre concurso público para cargos de níveis superior e médio

São ofertadas 43 vagas, sendo 20 para cargos de nível médio e 23 de nível superior. Inscrições a partir de 21 de setembro.

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2018 às 09:57

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira, 12, o edital de abertura do concurso público para técnicos-administrativos em educação. O documento está disponível na Central de Seleção.

São ofertadas 23 vagas em cargos de nível superior. As opções são Administrador, Contador, Engenheiro Civil, Médico/Psiquiatra, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo em Gestão Pública e Tecnólogo em Gestão de Finanças.

Também foram abertas 20 vagas para os seguintes cargos de nível médio: Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Contabilidade, Edificações e Tecnologia da Informação, e Técnicos de Laboratório, nas áreas de Agropecuária, Biologia, Eletrotécnica e Mecânica.

O IFMS reserva 20% das vagas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência, conforme previsto pela legislação.

A distribuição das vagas e a titulação exigida em cada cargo constam no edital de abertura do concurso.

Inscrições - Poderão ser realizadas entre 21 de setembro e 14 de outubro, pela Central de Seleção. Como as provas serão aplicadas em períodos diferentes (manhã e tarde), os candidatos poderão optar em concorrer a um cargo de nível superior e a um de nível médio.

As taxas de inscrição são de R$ 130,00 (superior) e R$ 90,00 (médio), e poderão ser pagas até 15 de outubro, exclusivamente no Banco do Brasil.

Poderão solicitar isenção do valor aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os doadores de medula óssea, que comprovarem por meio de documento já terem feito a doação, conforme regras dispostas no edital do concurso.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 21 a 25 de setembro, no ato da inscrição. O passo a passo está também disponível no edital.

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