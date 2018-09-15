Vídeo: Pescadores flagram sucuri de "barriga cheia" às margens do rio Aquidauana

Amigos pescadores se surpreenderam com o tamanho de uma sucuri encontrada durante pescaria no rio Aquidauana, nesta sexta-feira. O animal de grande porte estava literalmente com a "barriga cheia" e praticamente não se moveu diante da presença dos pescadores. O responsável pelas imagens que foram compartilhadas em redes sociais em grupos de WhatsApp é um homem identificado como Rubão.

"Dá uma olhada no tamanho da criança, deve ter engolido um jacaré inteiro. Sensação maravilhosa", disse o pescador em cima do bote, enquanto observava o animal que estava na beira do rio. "Vamos deixar ela descansar. Tá meio nervosinha e com bichinho da natureza a gente não pode brincar", pontuou o pescador, que agiu de forma consciente e deixou o local com os amigos sem incomodar o animal.

