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Vídeo: Pescadores flagram sucuri de "barriga cheia" às margens do rio Aquidauana

Imagens foram capturadas durante pescaria nesta sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2018 às 08:10

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Crédito do vídeo: Da Redação

Amigos pescadores se surpreenderam com o tamanho de uma sucuri encontrada durante pescaria no rio Aquidauana, nesta sexta-feira. O animal de grande porte estava literalmente com a "barriga cheia" e praticamente não se moveu diante da presença dos pescadores. O responsável pelas imagens que foram compartilhadas em redes sociais em grupos de WhatsApp é um homem identificado como Rubão.

"Dá uma olhada no tamanho da criança, deve ter engolido um jacaré inteiro. Sensação maravilhosa", disse o pescador em cima do bote, enquanto observava o animal que estava na beira do rio. "Vamos deixar ela descansar. Tá meio nervosinha e com bichinho da natureza a gente não pode brincar", pontuou o pescador, que agiu de forma consciente e deixou o local com os amigos sem incomodar o animal.
 

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