Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:03

Buscar

Últimas notícias
X

Policiamento

Força Tática da PM prende 7 foragidos durante o final de semana em Aquidauana e Anastácio

Todos eles foram encaminhados às delegacias de polícia das cidades

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2018 às 13:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0801-copy

No último fim de semana, o 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu setes pessoas foragidas da justiça, depois de uma intensificação nas abordagens, em diversos pontos de Aquidauana e Anastácio. A equipe de Força Tática foi a responsável pelos feitos que garantiram a justiça e retiraram de circulação pessoas com pendências judiciais.

O primeiro fato ocorreu no Centro de Anastácio, por volta das 13 horas de sexta-feira (14), quando a equipe prende um homem de 36 anos de idade, caminhando livremente pela calçada. Logo em seguida, porém nas proximidades do Conjunto Habitacional Arara Azul (Aquidauana), os policiais ainda prenderam um homem de 28 anos de idade, por volta das 17 horas.

A terceira pessoa foi levada a prisão, por volta das 18 horas, quando a equipe prendeu um homem de 36 anos de idade, nas proximidades da Vila Dona Nenê, em Aquidauana. O quarto e o quinto indivíduos (21 e 41 anos de idade, respectivamente) foram presos depois de envolverem-se em uma briga num bar localizado no Bairro Aeroporto, por volta das 19 horas (ambos eram procurados).

Horas depois, já no dia 15, os mesmos integrantes capturaram o sexto indivíduo após abordá-lo no Bairro Cidade Nova, nesta cidade, por volta das 02 horas da madrugada. Passado não muito tempo, o sétimo foragido foi recolhido a prisão (homem de 22 anos de idade), por volta das 03 horas, no Bairro Nova Aquidauana.

Todos os presos tiveram seus nomes consultados junto ao Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatada em desfavor dos mesmos as determinações judiciais de imediato recolhimento. Assim, cumprindo o que determina a lei, ambos foram entregues às Delegacias de Polícia locais para as providências necessárias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo