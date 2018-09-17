Força Tática da PM prende 7 foragidos durante o final de semana em Aquidauana e Anastácio

No último fim de semana, o 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu setes pessoas foragidas da justiça, depois de uma intensificação nas abordagens, em diversos pontos de Aquidauana e Anastácio. A equipe de Força Tática foi a responsável pelos feitos que garantiram a justiça e retiraram de circulação pessoas com pendências judiciais.

O primeiro fato ocorreu no Centro de Anastácio, por volta das 13 horas de sexta-feira (14), quando a equipe prende um homem de 36 anos de idade, caminhando livremente pela calçada. Logo em seguida, porém nas proximidades do Conjunto Habitacional Arara Azul (Aquidauana), os policiais ainda prenderam um homem de 28 anos de idade, por volta das 17 horas.

A terceira pessoa foi levada a prisão, por volta das 18 horas, quando a equipe prendeu um homem de 36 anos de idade, nas proximidades da Vila Dona Nenê, em Aquidauana. O quarto e o quinto indivíduos (21 e 41 anos de idade, respectivamente) foram presos depois de envolverem-se em uma briga num bar localizado no Bairro Aeroporto, por volta das 19 horas (ambos eram procurados).

Horas depois, já no dia 15, os mesmos integrantes capturaram o sexto indivíduo após abordá-lo no Bairro Cidade Nova, nesta cidade, por volta das 02 horas da madrugada. Passado não muito tempo, o sétimo foragido foi recolhido a prisão (homem de 22 anos de idade), por volta das 03 horas, no Bairro Nova Aquidauana.

Todos os presos tiveram seus nomes consultados junto ao Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatada em desfavor dos mesmos as determinações judiciais de imediato recolhimento. Assim, cumprindo o que determina a lei, ambos foram entregues às Delegacias de Polícia locais para as providências necessárias.