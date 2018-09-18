Rio Aquidauana começa a subir, mas Defesa Civil diz que não há risco de enchente

Aquidauana
Período chuvoso deve terminar na quinta-feira, diz previsão
O rio Aquidauana está subindo por causa do período chuvoso. Ontem, os marcadores estavam na casa dos 4 metros e hoje já chegaram a 5,64 metros. No entanto, Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil do município, disse que a situação está sendo monitorada e que não há risco de enchente por enquanto. "Está tranquilo", disse.
Quando o nível sobe para sete metros, a Defesa Civil fica em alerta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para esta terça-feira, no entanto, para a quarta-feira o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 21°C e a máxima de 28°C.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
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