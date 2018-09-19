Samu de Aquidauana recebe viatura nova doada pelo Ministério da Saúde

Na tarde desta terça-feira, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, fez a entrega oficial de uma nova viatura para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade. O veículo Mercedez é novo e veio com equipamentos de ponta instalados, para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados aos aquidauanenses e também aos moradores de Anastácio. Agora, o Samu conta com duas viaturas em ótimas condições e uma terceira que fica para reserva técnica, caso algum dos outros veículos tenha problema.

Segundo Heloísa Dionísio da Silva, coordenadora do Samu, a ambulância foi doada pelo Ministério da Saúde, por meio de convênio que envolveu a prefeitura. "A gente vinha pleiteando há um ano e meio, e felizmente fomos contemplados com mais esta aquisição", disse ela. Ao todo, o Samu de Aquidauana conta com oito socorristas, incluindo quatro motoristas e quatro técnicos em enfermagem. A reposição foi necessária porque a outra viatura estava bastante desgastada em razão de mais de 13 anos de uso direto.

O prefeito Odilon agradeceu os esforços de Heloísa e sua equipe, que fizeram o possível para desenvolver o projeto solicitado pelo Ministério da Saúde. "Muito obrigado. Você é um anjo que caiu do céu por conseguir um investimento tão alto desse para atender este serviço de extrema importância para a população. Em nome da prefeitura, só tenho a agradecer", declarou Odilon, lembrando que há mais melhorias para a cidade por vir. "Vamos entregar a quarta creche, o poli, asfaltos e vamos buscar ainda mais".

O secretário de saúde de Aquidauana, Eduardo Moraes reforçou que o Samu precisava com urgência de um novo veículo. "A ambulância antiga tem 13 anos. Não muita quilometragem, mas são 13 anos de uso salvando vidas. A Heloísa foi lá, entrou no site do Governo Federal, buscou a legislação, viu o que precisava, montou o projeto com embasmento técnico e enviou. Felizmente, fomos contemplados".

Colaborou Ivynara Dias e Luiz Guido Jr.