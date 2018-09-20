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Pantanal

Campeiro cai do cavalo em fazenda e é resgatado por piloto de avião e bombeiro

Há suspeita de fratura nas costas. O trabalhador foi encaminhado ao hospital de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/09/2018 às 09:41

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No final da tarde desta quarta-feira (19) por volta das 16 horas, um campeiro de 38 anos caiu do cavalo durante a lida e se machucou severamente em na Fazenda Santa Terezinha, localizada no meio do Pantanal. Diante das cheias nesse período de chuvas na região, foi impossível que a viatura do Corpo de Bombeiros chegasse ao local, situado a 240km de distância de Aquidauana pela estrada de chão.

A dona da fazenda fez contato também com o piloto Ricardo Gomes, do Aero Clube Guanandy, entretanto, o piloto informou que não realizava voos noturnos e, dessa maneira, o resgate teve início na manhã de hoje (20) às 5h da madrugada.

O piloto seguiu até a fazenda acompanhado por um militar do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Ao chegar no local, o campeiro estava sobre a cama, com suspeita de fratura nas costas do lado direito. Também se queixava de fortes dores na perna direita, mas estava consciente.

O piloto, o militar que realizou o procedimento de primeiros socorros e a vítima chegaram ao aeroporto às 7h20 e às 7h35 o campeiro deu entrada no hospital de Aquidauana para atendimento médico.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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