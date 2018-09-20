Rede de Amigos quer doar mais de 10 mil briquedos no Dia 12 de outubro

A Rede de Amigos de Anastácio e Aquidauana arrecada brinquedos que serão doados às crianças carentes no próximo dia 12 de outubro, Dia da Criança. Segundo Bruno Areco, de 26 anos, um dos organizadores do projeto, já foram arrecadados R$ 14 mil usados para a aquisição de aproximadamente 10 mil brinquedos, mas a campanha continua.

Este é o sétimo ano que a Rede realiza a ação social, além de outras datas como a Páscoa, e o objetivo é ir além dos 10 mil brinquedos. "A gente quer quebrar esse recorde", disse. Os pontos de coleta são no Posto JC, Selaria Pioneira, Lojas Gazin e Casa e Cozinha. O grupo deve passar por todos os bairros da cidade, fazendo a alegria da criança.

A Rede surgiu depois que um dos integrantes viu uma criança em situação de vulnerabilidade brincando sozinha, quase nua. O fato gerou comoção e foi repassado para outros amigos, que se solidarizaram e passaram a ajudar. À época, foram doados mais de 150 brinquedos a este menino e outras crianças. Desde então a Rede só aumentou e passou a contar com gama ainda maior de membros e colaboradores.



Colaborou Luiz Guido Jr.