No Dia da Árvore, Ipê rosa encanta aquidauanenses pela florada de tirar o fôlego

Lindo de ver
Quem passa pelo local, não resiste à beleza do ipê e faz fotos para eternizar o momento
Hoje, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore em todo o país. E uma em especial tem chamado a atenção pelo porte e beleza resplandecentes aqui em Aquidauana. Na Rua Cândido Mariano, em frente ao museu, reside, imponente, um ipê rosa em toda sua capacidade de floração.
Maria Silvana Silveira, apicultora, diz o ipê embeleza ainda mais a cidade. “Como apicultora, tenho muito interesse em preservar essas plantas. Não tem como não parar, tirar fotos e admirar essa beleza”, considerou.
Jorge Luiz, 64 anos, que mora na cidade desde quando nasceu, também não resistiu e parou parar tirar fotos. “Eu acho muito bonito. Tiro fotos e mando para os parentes que moram em São Paulo. São poucas as cidades que têm o privilégio de ter uma árvore tão bonita assim na cidade”, opinou.
Suanã Ditmar, 33 anos, funcionária pública que trabalha na limpeza e conservação das ruas, considera o ipê lindo e que a árvore deixa a cidade mais charmosa, em meio ao cenário bucólico entre o museu e a praça.
“É uma marca da cidade, tinham que fazer um cartão-postal. A gente varre as flores que caem no chão com alegria porque, ainda que faça sujeira, não tem como não se alegrar. Já mandei selfie com a árvore para um amigo que mora no Japão. Quero que ele veja que estou muito chique com os ipês aqui em Aquidauana”, diz Suanã com bom humor.
Dia da Árvore
O Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro. Esta data foi escolhida por anteceder o início da Primavera no hemisfério sul, que dependendo do ano pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro.
O objetivo desse dia é promover a importância da preservação das árvores e das florestas, além de incentivar a proteção do meio ambiente com atitudes que trazem benefícios à natureza.
*Com informações de Luiz Guido e Ivynara Dias.
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