Comitiva de Reinaldo passa por Aquidauana e Anastácio e tem apoio maciço da população

A caminhada do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) rumo à reeleição passou pelos municípios de Aquidauana e Anastácio nesta sexta-feira (21). Reinaldo fez reuniões com a população, correligionários e lideranças políticas.

Juntas, as duas cidades receberam mais de R$ 74 milhões em investimentos do Governo do Estado. “Nosso trabalho colocou Mato Grosso do Sul na posição número um no ranking dos estados que mais investem em infraestrutura urbana, habitação e saneamento”, discursou o governador.

A administração Reinaldo Azambuja transformou Anastácio. Em três anos e oito meses de governo a cidade recebeu mais de 800 moradias e ganhou a revitalização de sua principal avenida: a Manoel Murtinho. “Temos ainda pontes de concreto e saneamento. Aqui são mais de R$ 36 milhões em investimentos”, revelou o governador.

Aquidauana teve aplicação similar. “Mais de R$ 38 milhões em saneamento, que vai levar a cidade a ter cobertura de mais de 80% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto”, afirmou Reinaldo. “Também liberamos recursos para asfalto e reforma do ginásio municipal. Na área da saúde: recuperamos o hospital, que antes não tinha e agora tem máquinas de hemodiálise, leitos de UTI, tomógrafo e mamografia. Isso faz parte do nosso processo de regionalização da Saúde”, completou.

Reinaldo ainda destacou a pavimentação, em andamento, da MS-450, que liga os distritos de Camisão, Piraputanga e Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti. “Potencializa o turismo e atende toda um região produtora”, lembrou. Para os próximos anos, ele disse que está no planejando do Governo pavimentar a MS-419, que liga Aquidauana até Rio Verde de Mato Grosso.