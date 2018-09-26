Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:10

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Alunos da Carlos Drummond, de Anastácio, visitam a Lagoa Comprida de Aquidauana

Ação pedagógica do Agrinho 2018

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2018 às 13:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
9-1
10
7
6

A Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade realizou diversas atividades voltadas para o programa Agrinho 2018 com o tema: “Produzindo água no campo: O AGRO preservando o maior bem da Terra”. Essas atividades foram conduzidas pela professora Elis Regina de Paula Souza dos Santos coordenadora pedagógica, juntamente com os professores e os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas diversas ações para o combate ao desperdício da água, sensibilização e a conscientização para o reflorestamento, preservando a vegetação típica da região.

Desde o início das atividades na escola foram realizados passeios na ETA (Estação de Tratamento de Água), visitas em residências próximas da escola para a conscientização dos moradores sobre a importância da água, produção de textos, confecção de cartazes, adoção de mudas de plantas, plantio de árvores na escola e visita à Lagoa Comprida, que fica localizada em Aquidauana.

A escola visitou à Lagoa Comprida para conhecer o viveiro municipal. Os alunos foram recepcionados pela Doutora Engenheira Agrônoma Professora Léia Carla Rodrigues dos Santos Larson, que apresentou o Viveiro Municipal Lagoa Comprida, falando da importância da preservação das árvores e realizou uma aula prática do manejo de mudas, bem como a importância dessas para o ciclo da água, com os alunos do nono ano. Os alunos estavam acompanhados pelos professores e um representante da coordenação pedagógica. O evento foi gravado por  Yuri Marinho Fotografias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo