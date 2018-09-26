Alunos da Carlos Drummond, de Anastácio, visitam a Lagoa Comprida de Aquidauana

A Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade realizou diversas atividades voltadas para o programa Agrinho 2018 com o tema: “Produzindo água no campo: O AGRO preservando o maior bem da Terra”. Essas atividades foram conduzidas pela professora Elis Regina de Paula Souza dos Santos coordenadora pedagógica, juntamente com os professores e os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas diversas ações para o combate ao desperdício da água, sensibilização e a conscientização para o reflorestamento, preservando a vegetação típica da região.

Desde o início das atividades na escola foram realizados passeios na ETA (Estação de Tratamento de Água), visitas em residências próximas da escola para a conscientização dos moradores sobre a importância da água, produção de textos, confecção de cartazes, adoção de mudas de plantas, plantio de árvores na escola e visita à Lagoa Comprida, que fica localizada em Aquidauana.

A escola visitou à Lagoa Comprida para conhecer o viveiro municipal. Os alunos foram recepcionados pela Doutora Engenheira Agrônoma Professora Léia Carla Rodrigues dos Santos Larson, que apresentou o Viveiro Municipal Lagoa Comprida, falando da importância da preservação das árvores e realizou uma aula prática do manejo de mudas, bem como a importância dessas para o ciclo da água, com os alunos do nono ano. Os alunos estavam acompanhados pelos professores e um representante da coordenação pedagógica. O evento foi gravado por Yuri Marinho Fotografias.