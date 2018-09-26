Campanha arrecada cabelos na Escola Cejar para doação ao banco do Hospital do Câncer

A segunda edição do Movimento Mechas e Sorrisos busca arrecadar doações de cabelo que serão destinadas ao banco do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. A campanha solidária é realizada nesta quarta-feira, na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), em Aquidauana, com intuito de contribuir para a produção de perucas que serão entregues a pessoas que fazem tratamento por quimioterapia e perderam cabelo durante o processo.

Equipe do salão Cabelo e Arte fará os cortes até às 17h30. Para doar, é preciso que o cabelo tenha pelo menos 20 centímetros, de qualquer cor e sem químicas. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais. Também é possível levar o cabelo cortado e embalado. Cecília Pereira do Nascimento Romero, funcionária pública de 57 anos, deu sua contribuição.

“É a primeira vez que estou doando. Eu vim porque a gente vê que tem muitas pessoas com necessidade e que precisam de uma ajuda. Então decidi vir aqui doar um pouco. É preciso ajudar ao invés de ir no salão, cortar e jogar fora. Vou esperar crescer e quando tiver oportunidade vou doar de novo”, disse Cecília, comovida com a história de pacientes.

A estudante Kamila Rocha de Oliveira, de 17 anos, é uma das idealizadoras. Aluna do ensino médio da Cejar, ela conta que a primeira campanha, em 2016, obteve 56 doações e que hoje já chegam a 32. O número deve aumentar no fim da tarde. “Começou quando eu tinha 16 anos e busquei doar pela primeira vez. Tivemos a ideia e fizemos uma boa arrecadação. Neste ano decidimos fazer mais uma vez”, disse ela, que também já encabeçou a coleta de lacres recicláveis de latas de cerveja e refrigerante.

Colaborou Luiz Guido Jr.