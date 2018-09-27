Homens sobem em árvores para fugir de queixadas em Aquidauana

Pelas imagens é possível ver as queixadas se alimentando bem embaixo das árvores que os pescadores subiram para se proteger.

De acordo com Bruno, ele e outros dois amigos pararam por volta das 19h às margens do rio para fazerem um lanche, quando a manada se aproximou deles."Quando eu desci do barranco e iluminei com a lanterna, vi um monte de olhos se aproximando. Cheguei mais perto e vi que eram queixadas, o jeito foi subir na primeira árvore para não ser atacado", explicou.

Segundo Bruno, a manada se aproximou justamente para se alimentar dos restos de comida que já estavam espalhados no local. "Quando subimos na árvore, eu consegui iluminar o chão, vi que começou chegar um monte deles. Dava para ouvir muito bem eles estalarem os dentes", relembra.

De acordo com o tenente-coronel da PMA, Ednilson Paulino Queiroz, os pescadores agiram de forma correta. Se os animais se sentirem ameaçados, eles podem até oferecer risco de morte. "As queixadas foram em busca de comida. Como eles não estavam no chão, os animais não sentiram o cheiro da presença humana, então as queixadas se alimentaram tranquilamente", explica.

O coronel ainda explica que só os machos que estalam os dentes. Trata-se de uma forma de marcar território e mostrar força no meio deles. Ele ainda alerta que, para a segurança, o ideal é não chegar perto dos animais. Caso os animais se aproximem, o melhor é fazer barulho para espantá-los.