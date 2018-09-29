Homem é preso depois de bater na mulher e ameaçar matá-la com espingarda

Aquidauana
Fatos ocorreram na madrugada deste sábado, na região do Nova Aquidauana
Homem identificado apenas como Eloy foi preso em flagrante pela Rotai (Força Tática) da Polícia Militar de Aquidauana, depois agredir a esposa, de 43 anos, e ameaçar matá-la na madrugada deste sábado. Na residência foi encontrada uma carabina calibre 22 e um carregador. O homem responde por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica.
Por volta da 1 hora da madrugada a Rotai foi acionada atender ocorrência de agressão na Rua Cid Chebel, no Bairro Nova Aquidauana. No local, a vítima, que estava a cerca de 200 metros de sua residência porque havia fugido, disse que o marido havia lhe agredido com puxões de cabelo e ainda tentou enforcá-la. Ela alegou que convive com o homem há seis meses e a violência é constante por parte dele.
Durante o ataque, a vítima reagiu e disse que contaria aos irmãos dela sobre o que o homem tem feito. Ele então disse que tinha uma arma e que iria matá-la. Por este motivo, a mulher correu e pediu ajuda aos policiais. Os militares foram para a casa, onde encontraram o suspeito e arma no guarda-roupa. O caso foi levado à Polícia Civil.
Foto: Ivynara Dias
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