Homem é preso depois de bater na mulher e ameaçar matá-la com espingarda

Homem identificado apenas como Eloy foi preso em flagrante pela Rotai (Força Tática) da Polícia Militar de Aquidauana, depois agredir a esposa, de 43 anos, e ameaçar matá-la na madrugada deste sábado. Na residência foi encontrada uma carabina calibre 22 e um carregador. O homem responde por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica.

Por volta da 1 hora da madrugada a Rotai foi acionada atender ocorrência de agressão na Rua Cid Chebel, no Bairro Nova Aquidauana. No local, a vítima, que estava a cerca de 200 metros de sua residência porque havia fugido, disse que o marido havia lhe agredido com puxões de cabelo e ainda tentou enforcá-la. Ela alegou que convive com o homem há seis meses e a violência é constante por parte dele.

Durante o ataque, a vítima reagiu e disse que contaria aos irmãos dela sobre o que o homem tem feito. Ele então disse que tinha uma arma e que iria matá-la. Por este motivo, a mulher correu e pediu ajuda aos policiais. Os militares foram para a casa, onde encontraram o suspeito e arma no guarda-roupa. O caso foi levado à Polícia Civil.





Foto: Ivynara Dias