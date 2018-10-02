Igreja Deus é a Verdade faz evento com Antônia Gomes em Aquidauana

Aquidauana
Congresso Mulheres Eleitas será realizado neste final de semana
A Igreja Deus é a Verdade realiza neste final de semana, entre os dias 6 e 7, em Aquidauana, o Congresso Mulheres Eleitas, que contará com a presença da cantora gospel Antônia Gomes.
A artista traz em seu repertório um dos hinos de louvor mais conhecido do Brasil, intitulado “Fica Tranquilo”.
A organização é por conta dos pastores Ricardo Pereira e Cris Moreira. No sábado (6), exclusivamente, o evento será direcionado apenas para mulheres.
O evento tem início às 15 horas. No domingo, às 18h30, oportunidade em que será realizado culto com Elizeu Gonçalves.
O contive custa R$ 35 e vale para o sábado, já que o domingo será gratuito. Os valores arrecadados serão direcionados para a construção de novo templo.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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