Igreja Deus é a Verdade faz evento com Antônia Gomes em Aquidauana

A Igreja Deus é a Verdade realiza neste final de semana, entre os dias 6 e 7, em Aquidauana, o Congresso Mulheres Eleitas, que contará com a presença da cantora gospel Antônia Gomes.

A artista traz em seu repertório um dos hinos de louvor mais conhecido do Brasil, intitulado “Fica Tranquilo”.

A organização é por conta dos pastores Ricardo Pereira e Cris Moreira. No sábado (6), exclusivamente, o evento será direcionado apenas para mulheres.

Pastores Ricardo Pereira e Cris Moreira

O evento tem início às 15 horas. No domingo, às 18h30, oportunidade em que será realizado culto com Elizeu Gonçalves.

Apóstolo Elizeu Gonçalves

O contive custa R$ 35 e vale para o sábado, já que o domingo será gratuito. Os valores arrecadados serão direcionados para a construção de novo templo.