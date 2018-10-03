Leilão em Aquidauana vai arrecadar fundos para o Hospital do Amor de Barretos

Aquidauana recebe no dia 23 de março de 2019 o primeiro leilão em benefício ao Hospital do Amor de Barretos (SP). Na oportunidade, serão leiloados carneiros, porcos, bezerros, vacas e touros doados por produtores rurais da região. O objetivo é auxiliar na manutenção da unidade de saúde que oferece tratamento especializado a pacientes com câncer, especialmente sul-mato-grossenses.

O hospital gasta de R$ 38 milhões a R$ 40 milhões por mês, para atender sete mil pessoas por dia, com 15 mil refeições diárias, além do pagamento de médicos e profissionais, custeio de equipamentos, medicamentos e insumos. Atualmente tem centros de tratamento em Nova Andradina, Campo Grande e duas carretas de prevenção que percorrem todo Mato Grosso do Sul realizando exames em mulheres.