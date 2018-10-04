Crianças fazem a festa em dia de diversão no Batalhão de Engenharia

Aquidauana
Evento foi promovido por meio da Secretaria de Assistência Social
A quinta-feira, 04, foi de bastante alegria e diversão para as crianças de Aquidauana, em especial ao projeto Pelotão Esperança. O evento, promovido por meio da Secretaria de Assistência Social, ocorreu no 9° Batalhão de Engenharia e Combate, que é parceiro do projeto e onde as crianças realizam suas atividades, a festa foi alusiva ao dia das crianças e irá acontecer nos períodos matutino e vespertino.
Além disso, as crianças também puderam se deliciar com comidas e bebidas, culminando assim um dia diferente que certamente ficará marcado na vida delas. “Pensamos em cada detalhe com muito carinho e estamos muito felizes em proporcionar este momento para as nossas crianças.”, disse Roseli Vilalva, coordenadora do projeto.
O Pelotão Esperança atualmente atende 80 crianças, na faixa etária de 8 a 12 anos. Os alunos participam das atividades nas dependências do 9º BECmb. O projeto tem o objetivo de proporcionar às crianças atividades de reforço escolar e com o apoio dos militares do 9º BECmb os alunos aprendem sobre disciplina, ordem unida, canções e hinos oficiais, marchas e cidadania.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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