Jovem de 22 anos fica ferida depois de colidir moto contra carro no Bairro Alto

Aquidauana
Vítima foi socorrida com suspeita de hemorragia no abdômen
Uma motociclista de 22 anos ficou ferida depois de colidir com veículo na tarde desta quinta-feira, na região do Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de hemorragia interna no abdômen. Ela estava sonolenta, com enjoo.
Conforme apurado pela reportagem, ela seguia pela Rua Pandiá Calógeras em uma moto modelo Honda Biz, quando por motivos que serão apurados, bateu no carro, no cruzamento com a Rua Doutor Sabino. Os bombeiros a levaram rapidamente para o hospital.
Colaborou Ivynara Dias
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