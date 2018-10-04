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Aquidauana

Polícia Civil prende comerciante que vendia bebida alcoólica à menor de idade

A comerciante não negou ter vendido à menor de 15 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/10/2018 às 09:23

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Para combater a venda e consumo de bebidas e drogas entre jovens menores de 18 anos, a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, por meio do Setor de Investigações Gerais SIG da Polícia Civil, desenvolve ações específicas para evitar esses tipos de crime na cidade.

Na tarde de ontem (03), durante ação no bairro nova Aquidauana, os policiais flagraram uma menor de 15 anos ingerindo bebida alcoólica.

Ao ser questionada, afirmou que estava comprando direto da dona do bar, uma comerciante de 53 anos de idade, que não negou a venda.

Diante da situação, a adolescente, a bebida em consumo e a comerciante foram encaminhadas à Delegacia de Atendimento à Mulher.

O Dr. Vasco, Delegado de Polícia, solicita à população que colabore e faça denúncias. O sigilo do anonimato é garantido e pode ser feito pelo celular 9.9987.9068

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