Comandante da PM em Aquidauana é homenageado com medalha do 9º Batalhão

Nesta sexta-feira (05.10), o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Fábio Bogoni, em comemoração ao 76º aniversário da unidade, organizou uma formatura geral e, ao lado de outras autoridades de Mato Grosso do Sul, homenageou diversas pessoas que tem contribuído com o Exército Brasileiro, em Aquidauana.

Dentre os homenageados, o Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Amaral, recebeu a “Medalha Marechal Machado Lopes”, como forma de reconhecimento ao apoio dispensado ao 9º BECmb. Tal honraria certamente é motivo de orgulho aos seus familiares e alegria dos policiais militares que trabalham ao seu lado.

“Aproveitamos o evento para agradecer aquelas personalidades que, de uma forma ou de outra, contribuíram para nossas atividades e entregamos o diploma de Amigos do Batalhão e a Condecoração Marechal José Machado Lopes, que não deixam de ser agradecimentos ao apoio que essas pessoas tem dado ao Batalhão”, disse o comandante Bogoni.

Colaborou Ivynara Dias