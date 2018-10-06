Seu Rosa completa 80 anos de vida com alegria e o carinho dos familiares

Homenagem
O pernambucano residente em Anastácio faz aniversário neste sábado (6)
São 29.200 dias de vida e sabedoria. Sinézio Ferreira, conhecido em Anastácio por “Seu Rosa” e pelos 6 netos e 3 bisnetos por “Vô Rosa” completa neste sábado, 6 de outubro, 80 anos bem vividos ao lado dos familiares e amigos.
Nascido em Pernambuco, em Vertente do Taguatinga, chegou a Mato Grosso do Sul em janeiro de 1953 com toda a sua família: 4 irmãs e 5 irmãos. Foi funcionário público em Anastácio, onde reside atualmente e é casado com Rita Tereza da Silva, com quem teve 5 filhos.
Muito trabalhador, Seu Rosa morou em São Paulo durante 14 anos, entre 1969 e 1983. Lá, atuou como metalúrgico e quando retornou a MS, foi guarda noturno em Anastácio.
Amante dos animais e da natureza, Seu Rosa é muito querido na cidade e pela família, que lhe presta homenagem neste sábado, dia do seu aniversário.
A equipe do jornal O Pantaneiro felicita Seu Rosa pelos 80 anos de existência.
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