Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:18

Buscar

Últimas notícias
X

Homenagem

Seu Rosa completa 80 anos de vida com alegria e o carinho dos familiares

O pernambucano residente em Anastácio faz aniversário neste sábado (6)

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/10/2018 às 09:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

São 29.200 dias de vida e sabedoria. Sinézio Ferreira, conhecido em Anastácio por “Seu Rosa” e pelos 6 netos e 3 bisnetos por “Vô Rosa” completa neste sábado, 6 de outubro, 80 anos bem vividos ao lado dos familiares e amigos.

Nascido em Pernambuco, em Vertente do Taguatinga, chegou a Mato Grosso do Sul em janeiro de 1953 com toda a sua família: 4 irmãs e 5 irmãos. Foi funcionário público em Anastácio, onde reside atualmente e é casado com Rita Tereza da Silva, com quem teve 5 filhos.

Muito trabalhador, Seu Rosa morou em São Paulo durante 14 anos, entre 1969 e 1983. Lá, atuou como metalúrgico e quando retornou a MS, foi guarda noturno em Anastácio.

Amante dos animais e da natureza, Seu Rosa é muito querido na cidade e pela família, que lhe presta homenagem neste sábado, dia do seu aniversário.

A equipe do jornal O Pantaneiro felicita Seu Rosa pelos 80 anos de existência.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo