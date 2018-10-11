Ladrão arromba banca no Barrakech pelo teto e leva objetos e R$ 1.800

Uma banca localizada no Shopping Barrakech, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi invadida na madrugada desta quinta-feira. O ladrão entrou pelo teto e levou diversos objetos e aproximadamente R$ 1.800 em dinheiro. O caso foi denunciado à Polícia Civil nesta manhã.

A comerciante, de 55 anos, disse que ao chegar no estabelecimento por volta das 06h50, junto com o marido, percebeu que parte do forro estava danificada, assim como um armário de metal. Ao observar com mais cuidado, se deu conta do furto.

O ladrão levou um aparelho de som da marca Ecopower, dez facas, uma pochete de tecido, um cofre de moedas feito de madeira e vidro, tipo quadro de parede, relógios de pulso, carrinhos de coleção e dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso.