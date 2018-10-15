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Policiamento

Durante operação, PM leva 25 pessoas para a delegacia em Aquidauana e região

Operação Padroeira do Brasil foi realizada durante o feriado prolongado

Renan Nucci

Publicado em 15/10/2018 às 14:35

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Durante o feriado prolongado entre a quinta-feira passada e esta segunda-feira, o 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Aquidauana, executou a “Operação Padroeira do Brasil” em toda sua área de atuação, que compreende também Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Burití e seus respectivos distritos, intensificando o policiamento ostensivo nos locais com grande circulação de pessoas e veículos. Também foi dada atenção contra a prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Ao todo, 25 pessoas acabaram levadas para as delegacias.


Todas as ações, que tiveram por objetivo garantir a segurança da população nesses dias de feriado prolongado, foram frutos de um excelente trabalho desenvolvido num contexto de ações coordenadas, que resultou nos seguintes números: 157 pessoas abordadas; 87 veículos abordados; 25 pessoas encaminhadas às Delegacias de Polícia; 2 foragidos da justiça capturados; 26 Autos de infrações de trânsito lavrados.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Batalhão disse que os resultados garantiram um ‘saldo positivo’ para o cidadão. Tendo seus direitos respeitados, a população pode usufruir de um serviço regado a muito profissionalismo das equipes operacionais de serviço.

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