Vítima de acidente fatal em Sidrolândia era cabo do Exército em Aquidauana

Após o impacto, o cabo que servia o 9° BE Cmb não resistiu e morreu na pista. A mulher ainda foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Acidente grave envolvendo uma Parati e uma carreta vitimou na manhã deste domingo (14) Leandro Roberts da Silva Santos, de 32 anos, cabo do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. Ele estava com a mulher, Taciane Elvira Peralta, também de 32 anos, no momento do acidente que ocorreu no km 374, entre Campo Grande e Sidrolândia.

Segundo o boletim de ocorrência, conhecidos das vítimas estiveram no local do acidente e informaram aos militares que o casal estava voltando de uma festa, localizada em uma chácara próxima ao local da batida. Segundo o registro policial, o motorista da carreta tentou tirar o veículo para fora do acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

*Matéria atualizada às 12h18 para ajustes de informações.

Nota do 9° BE Cmb de Aquidauana

É com muito pesar que informo sobre o falecimento do nosso companheiro de jornada Cb Leandro Roberts. A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que também dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades. Devemos sempre lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores, e com certeza o nosso amigo já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão.

Todos os integrantes da Família Carlos Camisão externam os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos.