Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:23

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Vítima de acidente fatal em Sidrolândia era cabo do Exército em Aquidauana

O militar servia no 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão”

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/10/2018 às 08:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
Mariana Rodrigues/Jornal Midiamax
Mariana Rodrigues/Jornal Midiamax

Acidente grave envolvendo uma Parati e uma carreta vitimou na manhã deste domingo (14) Leandro Roberts da Silva Santos, de 32 anos, cabo do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. Ele estava com a mulher, Taciane Elvira Peralta, também de 32 anos, no momento do acidente que ocorreu no km 374, entre Campo Grande e Sidrolândia.

Após o impacto, o cabo que servia o 9° BE Cmb não resistiu e morreu na pista. A mulher ainda foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Leia Também

• Motorista de Parati morre após colidir com carreta na BR-060

Segundo o boletim de ocorrência, conhecidos das vítimas estiveram no local do acidente e informaram aos militares que o casal estava voltando de uma festa, localizada em uma chácara próxima ao local da batida. Segundo o registro policial, o motorista da carreta tentou tirar o veículo para fora do acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

*Matéria atualizada às 12h18 para ajustes de informações.

Nota do 9° BE Cmb de Aquidauana

É com muito pesar que informo sobre o falecimento do nosso companheiro de jornada Cb Leandro Roberts. A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que também dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades. Devemos sempre lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores, e com certeza o nosso amigo já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão.

Todos os integrantes da Família Carlos Camisão externam os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo