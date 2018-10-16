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Postos de Aquidauana são alvos de operação conjunta entre Procon e Aems

Ação foi realizada na manhã desta terça-feira

Renan Nucci

Publicado em 16/10/2018 às 13:43

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Operação conjunta entre o Serviço Municipal de Proteção do Consumidor (Procon) e a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (Aems) detectou irregularidades nas bombas de postos de combustíveis de Aquidauana. A ação, realizada na manhã desta terça-feira, constatou que muitos consumidores estavam recebendo mais combustível do que o esperado. Em alguns locais, a média era de 200 ml a mais para cada 20 litros, resultando e prejuízo significativo aos empresários.

Segundo Teodoro Nepomuceno Neto, diretor do Procon em Aquidauana, o trabalho foi realizado a partir de denúncias de consumidores relatando problemas nas bombas. “A informação é de que a metrologia estava alterada. Um consumidor reclamou que, em tese, havia recebido mais combustível do que a capacidade do tanque. Por este motivo, o Procon solicitou a visita da fiscalização e iniciamos trabalho conjunto, fazendo uma avaliação por amostragem”, disse.

O agente metrológico Ricardo Borges disse que a checagem foi feita tanto na parte física quanto na parte eletrônica as bombas. “Encontramos irregularidades comuns, a favor do consumidor. Encontramos um posto que passava 200 ml a mais para cada 20 litros. Em outros, a média era de 100 a 120 ml a mais. Também tinha pequenas irregularidades como mangueiras que precisavam ser trocadas e outras coisas mais básicas, mas que em nada comprometiam o consumidor”.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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