Peça se desprende de guindaste, cai e mata aquidauanense em São Paulo

O Aquidauanense Yuri Barbosa Cardoso, morador em Camisão, morreu depois de ser atingido por uma peça na montagem de torre de telefonia na cidade de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. O acidente ocorreu no domingo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com o G1, Yuri trabalhava no local quando uma peça içada por guindaste se desprendeu, caiu e o atingiu no pescoço. Ele deu entrada em uma unidade de saúde na cidade de Itapetininga, mas não sobreviveu aos ferimentos. O rapaz teve politraumatismo grave e chegou com parada cardíaca.

O caso é investigado pelo delegado Eduardo de Souza Fernandes, que solicitou laudo necroscópico e perícia do local. Conforme apurado pela reportagem do O Pantaneiro, Yuri sempre foi um rapaz trabalhador e lutava para dar melhores condições aos três filhos que acabou deixando. Ele foi sepultado ontem, em Camisão.