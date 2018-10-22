Previsão de chuvas e trovoadas para as cidades de Aquidauana e Anastácio

Aquidauana
A mínima será de 22°C e a máxima de 36°C
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para previsão de chuva para Aquidauana e Anastácio nesta segunda-feira. Nas duas cidades, o dia começa com tempo parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. À noite, o tempo segue nublado a parcialmente, com mais chuvas e trovoadas. A mínima será de 22°C e a máxima de 36°C.
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