Vítima de câncer, professora Vânia faleceu na madrugada desta segunda-feira

Faleceu por volta das 4 horas da madrugada desta segunda-feira, em Aquidauana, a professora da rede municipal Vânia Lúcia Moraes da Silva, de 46 anos. Ela lutava contra câncer de mama há 1 ano e 2 meses e estava internada no hospital municipal. Vânia dava aulas de português e literatura há mais de 20 anos, e deixa dois filhos, de seis e 16 anos.

O corpo está sendo velado na Pax Vida, próximo ao hospital, e o enterro está previsto para às 16 horas, no cemitério Parque Cidade Natureza. “Venho por meio deste comunicado informar o falecimento da nossa queria e amada amiga, mãe, filha, esposa e mulher de muita fé. Agora ela está com deus”, disse o marido Paulo Roberto.