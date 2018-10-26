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Aquidauana recebe nova viatura para atendimento de pacientes graves

Veículo avaliado em R$ 210 mil foi adquirido por meio de R$ 170 mil em emendas parlamentares do agora ministro Carlos Marun e mais R$ 40 mil de contrapartida do município

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2018 às 17:24

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A prefeitura de Aquidauana entregou nesta sexta-feira à Secretaria Municipal de Saúde uma ambulância nova que vai atender pacientes graves que necessitam transportes para outras cidades. O veículo avaliado em R$ 210 mil foi adquirido por meio de R$ 170 mil em emendas parlamentares, do agora ministro Carlos Marun, e mais R$ 40 mil de contrapartida do município.

“Vai ajudar muito nossas equipes. Esta é a segunda ambulância que entregamos, novinha e estamos muito felizes”, disse o prefeito Odilon Ribeiro. O secretário de saúde, Eduardo Moraes dos Santos, disse que o veículo Mercedes estará à disposição da população, mas que neste primeiro momento, terá como foco o transporte de pacientes em situação mais crítica.

“São pacientes como que precisam de atendimento cardiológico especializado, gestantes com bebês prematuros, pacientes com AVC hemorrágico, entre outros”, disse. O veículo espaço dispõe de equipamentos de ponta para garantir a segurança do paciente e a tranquilidade dos médicos e enfermeiros ao longo da viagem.

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