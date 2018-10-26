Ladrões arrombam caminhão e furtam R$ 4,2 mil em mussarelas em Anastácio

Anastácio
Veículo estava estacionado no pátio de posto de combustíveis
Durante a madrugada desta sexta-feira, ladrões arrombaram um caminhão baú que estava estacionado em um posto de combustíveis em, Anastácio e roubaram dez caixas de mussarela avaliadas no total de R$ 4,2 mil. O motorista, de 40 anos, procurou a Polícia Civil para relatar o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que ontem à noite, por volta das 22 horas, parou o veículo no posto e às 04h20, quando acordou, percebeu que o cadeado da porta traseira havia sido destruído. Ao averiguar a carga, deu falta dos produtos. Frentistas disseram ter visto um veículo escuro no local, por volta das 2 horas.
Além disso, em busca pelo local foram encontradas marcas de pneus de carro e de bicicleta. O caso é investigado.
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