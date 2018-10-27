PM prende quadrilha que planejava furtar agência do Sicredi em Aquidauana

Policial
Foram presos quatro homens e uma mulher, e um adolescente foi apreendido
O 7° Batalhão da Polícia Militar, por meio das equipes do Getam e Rádio Patrulha, prendeu na noite de sexta-feira, em Aquidauana, uma quadrilha que planejava arrombar caixas eletrônicos e cofre da agência do Sicredi. Ao todo, foram presos quatro homens moradores em Campo Grande e uma mulher que vive em Anastácio, bem como foi apreendido um adolescente aquidauanense responsável por dar abrigo aos demais em uma casa localizada no bairro São Cristóvão.
A suspeita é de que seja o mesmo grupo que furtou a unidade da cooperativa financeira em Ponta Porã. Conforme apurado, a partir da denúncia de vizinhos que suspeitaram da movimentação na residência, os militares foram ao local e abordaram o menor, que se apresentou como proprietário da casa.
Os demais, quando questionados sobre o que faziam na cidade, alegaram que estavam lá para pescar, no entanto, entraram em contradição e os PMs acabaram descobrindo o plano de furto e frustrando a ação. No local foram apreendidas diversas ferramentas como serra de corte, marreta e vários outros instrumentos. O grupo foi encaminhado à Polícia Civil.
Com informações de Ivynara Dias
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