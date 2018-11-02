Previsão de sol com pancadas de chuva para o feriado de Finados

Tempo
À tarde quando a temperatura estará mais elevada registrando máxima de 35ºC
Sexta-feira, Dia de Finados, com sol entre muitas nuvens passando a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas com trovoadas isoladas em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.
À tarde quando a temperatura estará mais elevada registrando máxima de 35ºC. A umidade relativa do ar cai para 50%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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