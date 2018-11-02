Previsão de sol com pancadas de chuva para o feriado de Finados

Sexta-feira, Dia de Finados, com sol entre muitas nuvens passando a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas com trovoadas isoladas em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

À tarde quando a temperatura estará mais elevada registrando máxima de 35ºC. A umidade relativa do ar cai para 50%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.