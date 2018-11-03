Ao visitar namorada, homem é agredido com tijolada por pastor

Um homem procurou a Polícia Civil de Aquidauana na noite de ontem para denunciar ter sido agredido por um pastor. A vítima disse que visitava a namorada, quando foi atacado com uma tijolada no ombro.

Conforme boletim de ocorrência, o homem informou que foi à casa da namorada na Rua Pedro mendes da Costa, por volta das 19h20, e chamou por ela. Outra mulher que estava no local pediu para que ele aguardasse um instante.

Neste momento, o pastor teria saído da residência e lhe agredido com a tijolada no ombro. A situação não foi pior porque testemunhas conseguiram conter o agressor. O caso foi denunciado como lesão Corporal Dolosa.

