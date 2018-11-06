Campeonato de Futebol do Nova Aquidauana tem 176 jogadores participantes

Teve início neste domingo a 25ª Edição do Campeonato Interno de Futebol do Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Ao todo, oito equipes e 176 atletas participam da competição que é realizada em parceira com a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes (Fema). Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, goleiro menos vazado e artilheiro, além de troféus e medalhas.

Os jogos são disputados no "campão" do bairro. A previsão é de que a final seja realizada no segundo domingo de dezembro. Nesta primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos com quatro cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal. A Prefeitura auxiliou por meio do pagamento da arbitragem e troféus.

A premiação em dinheiro será feita por meio de um bingo entre os times que arrecadou R$ 2.400. Deste valor, R$ 1.200 será para pagar os vencedores, sendo R$ 600 para o campeão, R$ 300 para o vice e R$ 100 para o terceiro, além de R$ 100 para o goleiro e R$ 100 para o artilheiro. Os outros R$ 1.200 pagam custos do campo, bolas e também investimentos em melhorias nos vestiários.

Veja abaixo o resultado da primeira rodada



