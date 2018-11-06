Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:38

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Campeonato de Futebol do Nova Aquidauana tem 176 jogadores participantes

Os jogos são disputados no "campão" do bairro

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2018 às 15:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Teve início neste domingo a 25ª Edição do Campeonato Interno de Futebol do Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Ao todo, oito equipes e 176 atletas participam da competição que é realizada em parceira com a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes (Fema). Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, goleiro menos vazado e artilheiro, além de troféus e medalhas.

Os jogos são disputados no "campão"  do bairro. A previsão é de que a final seja realizada no segundo domingo de dezembro. Nesta primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos com quatro cada. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal. A Prefeitura auxiliou por meio do pagamento da arbitragem e troféus.

A premiação em dinheiro será feita por meio de um bingo entre os times que arrecadou R$ 2.400. Deste valor, R$ 1.200 será para pagar os vencedores, sendo R$ 600 para o campeão, R$ 300 para o vice e R$ 100 para o terceiro, além de R$ 100 para o goleiro e R$ 100 para o artilheiro. Os outros R$ 1.200 pagam custos do campo, bolas e também investimentos em melhorias nos vestiários.

Veja abaixo o resultado da primeira rodada

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo