Jovem mecânico dá exemplo e cria campanha para presentear idosos de Aquidauana

O jovem mecânico Matheus Xavier de Queiroz, de 22 anos, dá um belo exemplo de solidariedade. Ele inciou uma campanha no Facebook para arrecadar presentes de Natal aos idosos do Asilo São Francisco, de Aquidauana. Ele foi ao local, perguntou para cada um dos idosos o que eles gostariam de ganhar, escreveu em um quadro e postou as fotos na rede social com objetivo de que cada um deles tivesse um padrinho.

A campanha teve mais de 900 compartilhamentos e quase todos os idosos já foram apadrinhados. Ao todo, o asilo abriga hoje 36 pessoas, dentre as quais 15 mulheres e 21 homens. "Eu vi essa campanha em 2016 com um asilo no Rio Grande do Sul, vi que deu certo, guardei a ideia e agora que tive a oportunidade decidi fazer", disse o rapaz que teve ajuda da esposa e do primo para fotografar os idosos com autorização da direção do asilo.

Os interessados em contribuir podem deixar um comentário na foto da pessoa que deseja presentear (pode ser mais de uma) ou então procurar por Mateus na loja Moto Peças Motorama, localizada na Avenida da Integração 412, no centro de Anastácio. Também é possível doar fraldas geriátricas e outros itens de higiene. Telefone para contato: 67 99838 - 3974.

