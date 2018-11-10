Sábado com céu parcialmente nublado e sem chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega aos 32 graus
Neste sábado (10) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado em Aquidauana e região. O boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não prevê chuvas para hoje.
Entretanto, o clima segue relativamente ameno: a temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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