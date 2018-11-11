Homem é agredido com garrafadas ao defender mulher assediada em clube

Rapaz de 28 anos foi agredido com garrafadas durante briga em uma casa noturna na madrugada deste domingo, no Centro de Aquidauana. A confusão teve início quando ele defendeu uma mulher que estava sendo assediada em espaço reservado. A vítima levou uma garrafada na cabeça e depois outra no peito dadas por dois homens.

Segundo boletim de ocorrência, o rapaz disse que estava com suas primas e amigos no bangalô reservado, quando um suspeito chegou por trás de uma das mulheres que ali estavam e a agarrou pela cintura. A mulher reagiu e mandou que se retirasse, mas ele respondeu dizendo que não sair e que ela não era ninguém para tirá-lo.

O rapaz então entrou em defesa da mulher e disse para o rapaz que deveria ir embora. Ele foi, mas logo em seguida voltou com outro homem e deu uma garrafada por trás na cabeça do rapaz que revidou e entrou em luta corporal. Durante a briga, o outro homem atacou a vítima com uma garrafada no peito. Os seguranças foram acionados e separaram a confusão. O jovem acabou com corte na cabeça e denunciou o caso à Polícia Civil.

