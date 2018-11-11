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Aquidauana

Homem é agredido com garrafadas ao defender mulher assediada em clube

Vítima sofreu corte na cabeça e ainda levou um golpe no peito

Renan Nucci

Publicado em 11/11/2018 às 08:58

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Rapaz de 28 anos foi agredido com garrafadas durante briga em uma casa noturna na madrugada deste domingo, no Centro de Aquidauana. A confusão teve início quando ele defendeu uma mulher que estava sendo assediada em espaço reservado. A vítima levou uma garrafada na cabeça e depois outra no peito dadas por dois homens.

Segundo boletim de ocorrência, o rapaz disse que estava com suas primas e amigos no bangalô reservado, quando um suspeito chegou por trás de uma das mulheres que ali estavam e a agarrou pela cintura. A mulher reagiu e mandou que se retirasse, mas ele respondeu dizendo que não sair e que ela não era ninguém para tirá-lo.

O rapaz então entrou em defesa da mulher e disse para o rapaz que deveria ir embora. Ele  foi, mas logo em seguida voltou com outro homem e deu uma garrafada por trás na cabeça do rapaz que revidou e entrou em luta corporal. Durante a briga, o outro homem atacou a vítima com uma garrafada no peito. Os seguranças foram acionados e separaram a confusão. O jovem acabou com corte na cabeça e denunciou o caso à Polícia Civil.
 

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