Homem é preso depois agredir mulher ao ser questionado sobre sumiço de dinheiro

A Polícia Militar prendeu no final da noite de ontem um homem de 51 anos que agrediu a esposa depois de ser questionado sobre o sumiço de parte do dinheiro dela. O local dos fatos não foram revelados, mas segundo a Polícia Civil, o suspeito responde pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, disse que convive com o autor há nove meses e que ao chegar à residência, encontrou sua bolsa em cima da cama e verificou que parte do dinheiro havia desaparecido. Ao questioná-lo, teve início discussão seguida das agressões.

A mulher foi asfixiada e levou um soco do homem que ainda a empurrou contra a porta do banheiro. Na tentativa de se defender, a mulher revidou com uma mordida no peito do homem. A Polícia Militar foi acionada, fez a prisão em flagrante do agressor e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado.

