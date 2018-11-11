Homem é preso depois agredir mulher ao ser questionado sobre sumiço de dinheiro

Policial
Fatos ocorreram na noite de ontem, em residência no município de Aquidauana
A Polícia Militar prendeu no final da noite de ontem um homem de 51 anos que agrediu a esposa depois de ser questionado sobre o sumiço de parte do dinheiro dela. O local dos fatos não foram revelados, mas segundo a Polícia Civil, o suspeito responde pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, disse que convive com o autor há nove meses e que ao chegar à residência, encontrou sua bolsa em cima da cama e verificou que parte do dinheiro havia desaparecido. Ao questioná-lo, teve início discussão seguida das agressões.
A mulher foi asfixiada e levou um soco do homem que ainda a empurrou contra a porta do banheiro. Na tentativa de se defender, a mulher revidou com uma mordida no peito do homem. A Polícia Militar foi acionada, fez a prisão em flagrante do agressor e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado.
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