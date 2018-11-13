Céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação nesta terça-feira em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (13) as temperaturas voltaram a subir com a diminuição do volume dee chuvas.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia com curto período de possibilidade de chuvas à tarde.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 85%.