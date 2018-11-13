Céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
A máxima hoje será de 35 graus Celsius
Nesta terça-feira (13) as temperaturas voltaram a subir com a diminuição do volume dee chuvas.
De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia com curto período de possibilidade de chuvas à tarde.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS