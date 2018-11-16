Sexta-feira com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia
Está sexta-feira (16) será marcada por um dia abafado, mas com pouco sol em Aquidauana e região. Conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas de manhã à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é 23 e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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