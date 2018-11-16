Sexta-feira com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Está sexta-feira (16) será marcada por um dia abafado, mas com pouco sol em Aquidauana e região. Conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas de manhã à noite.

A temperatura mínima prevista para hoje é 23 e a máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.