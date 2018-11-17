Ciclista de 54 anos é atropelado por carro no bairro Alto, em Aquidauana

Acidente
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital
Ciclista de 54 anos ficou ferido ao ser atropelado por automóvel HB20 na manhã deste sábado, no bairro Alto, em Aquidauana. A vítima atingiu o para-brisa do carro, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.
Conforme apurado, o motorista do veículo, de 68 anos, seguia pela Rua Honório Simões e, ao manobrar para acessar a Rua dos Ferroviários, atingiu a bicicleta que ele alega não ter visto. Com o impacto, o ciclista foi jogado sobre o para-brisa.
Ele bateu a cabeça no vidro e foi socorrido pelos bombeiros reclamando de dores no tornozelo e em um dos joelhos que foi cortado. A Polícia Militar foi acionada para registrar boletim de ocorrência, para que o motorista do carro pude acionar o seguro.
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