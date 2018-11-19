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Bebê aquidauanense de três meses que nasceu prematuro falece em Campo Grande

Menino lutava contra problemas no pulmão que estava em desenvolvimento

Renan Nucci

Publicado em 19/11/2018 às 17:42

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Faleceu nesta segunda-feira no Hospital Regional de Campo Grande o bebê Gael Jocam Marcos Cândido Martins, de apenas três meses. O menino, filho de pais aquidauanenses, havia nascido prematuro e lutava contra problemas no pulmão que estava em desenvolvimento. 

Conforme apurado, ele nasceu na Capital e estava internado desde então no Regional. De sexta-feira para sábado seu estado de saúde piorou, em razão de líquidos no pulmão, e infelizmente ele não resistiu.

De acordo com familiares, o velório será realizado em igreja localizada na Rua Valdir Cathcart e o sepultamento será no cemitério municipal de Aquidauana.

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