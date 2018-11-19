Bebê aquidauanense de três meses que nasceu prematuro falece em Campo Grande

Faleceu nesta segunda-feira no Hospital Regional de Campo Grande o bebê Gael Jocam Marcos Cândido Martins, de apenas três meses. O menino, filho de pais aquidauanenses, havia nascido prematuro e lutava contra problemas no pulmão que estava em desenvolvimento.

Conforme apurado, ele nasceu na Capital e estava internado desde então no Regional. De sexta-feira para sábado seu estado de saúde piorou, em razão de líquidos no pulmão, e infelizmente ele não resistiu.

De acordo com familiares, o velório será realizado em igreja localizada na Rua Valdir Cathcart e o sepultamento será no cemitério municipal de Aquidauana.



