Segunda-feira com céu encoberto e pancadas de chuva em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (19) o céu fica encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A chegada de uma frente fria na região Sudoeste do estado derrubou as temperaturas, trazendo chuva e alta umidade.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 75% e a máxima de 95%.