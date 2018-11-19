Segunda-feira com céu encoberto e pancadas de chuva em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima não passa dos 27 graus
Nesta segunda-feira (19) o céu fica encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A chegada de uma frente fria na região Sudoeste do estado derrubou as temperaturas, trazendo chuva e alta umidade.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 75% e a máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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