Céu parcialmente nublado e sem chuvas nesta terça-feira em Aquidauana e região

Não há previsão de chuvas para esta terça-feira (20) em Aquidauana e região, entretanto a umidade relativa do ar deve permanecer alta.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado de manhã à noite.

A temperatura mínima prevista para hoje 24 graus e a máxima de 29 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 80% e máxima de 95%.