Céu parcialmente nublado e sem chuvas nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
A mínima hoje será de 24 graus e a máxima de 29 graus
Não há previsão de chuvas para esta terça-feira (20) em Aquidauana e região, entretanto a umidade relativa do ar deve permanecer alta.
De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado de manhã à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje 24 graus e a máxima de 29 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 80% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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