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FEMA convida servidores para o Campeonato Interno da Prefeitura de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 17:43

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Estão abertas as inscrições para o Campeonato Interno da Prefeitura de Aquidauana, edição 2018, que acontecerá nas próximas semanas, envolvendo as diversas secretarias e órgãos municipais.

As fichas de inscrições para as modalidades de vôlei de areia misto 4x4 e futebol society devem ser retiradas na Fundação Esportes do Município de Aquidauana (FEMA) e entregues no congresso técnico que acontecerá no próximo dia 21 de novembro, quarta-feira, às 19 horas na sede da FEMA, na Rua Teodoro Rondon  nº 765, no centro de Aquidauana (antiga Escola Modelo).

Segundo explicou o diretor-presidente da FEMA, Plínio de Goes, o campeonato tem a finalidade principal de proporcionar aos servidores públicos municipais momentos de lazer e entretenimento por meio do esporte e, além disso, visa promover mais integração, socialização e harmonia entre os servidores das diversas secretarias e do Poder Legislativo.

De acordo com o regulamento do campeonato, poderão participar os atletas-servidores municipais que estiverem trabalhando e desempenhando alguma função na prefeitura ou nas secretarias e demais órgãos vinculados a ela. Caso a secretaria não tenha número suficientes de atletas inscritos, os mesmos poderão unir-se com outra para formar uma equipe. Cada secretaria pode inscrever mais de uma equipe desde que tenha número de atletas suficientes.

Serão premiados com troféus e medalhas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, artilheiro, goleiro menos vazado (futebol society) e o melhor jogador do vôlei de areia. Sendo assim, poderão ser inscritos no futebol society até 15 atletas por equipe e no vôlei de areia, 04 atletas, sendo 02 homens e 02 mulheres por equipe. 

Para conhecer o regulamento na integra, obter a ficha de inscrição ou para mais informações os servidores interessados devem procurar a FEMA ou ligar para 3241-5513 ou 99941-6559 (Henrique). 

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