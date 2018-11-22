Com umidade relativa mais baixa, tempo fica quente em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (22) a região de Aquidauana terá céu nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 33 graus Celsius.

Houve declínio da umidade relativa do ar em relação aos dias anteriores: mínima de 60% e máxima de 95%.