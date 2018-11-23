Ao acompanhar a mãe no hospital, aquidauanense tem carro furtado na Capital

Aquidauana
Fatos ocorreram na última terça-feira, na Santa Casa
Auxiliar radiotécnico de Aquidauana, de 45 anos, teve o veículo Fiat Pálio furtado na última terça-feira, em Campo Grande, enquanto acompanhava a mãe que passava por cirurgia na Santa Casa.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele disse que deixou o veículo estacionado na Rua Rui Barbosa, ao lado do hospital e por volta das 15 horas entrou para acompanhar o procedimento da mãe.
Mais tarde, cerca de três horas depois, saiu da unidade e não achou o veículo. Imaginando que teria estacionado em outro lugar, procurou pelas ruas nas proximidades e não encontrou.
O caso foi denunciado à Polícia Civil. A vítima disse que precisou voltar para Aquidauana com o carro da irmã, e espera que a população ajude com denúncias para que seu automóvel seja encontrado, já que é seu único meio de locomoção.
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