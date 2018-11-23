Aquidauana é palco de apresentação sobre desenvolvimento do Pantanal

O Lions Clube de Aquidauana sediou na noite de ontem o encontro do grupo Movimenta Pantanal e o Sebrae/MS, com a participação de cerca de 130 pessoas, que conheceram o Plano de Desenvolvimento da região Pantanal de MS, idealizado durante os encontros do programa LIDER, Liderança para o Desenvolvimento Regional, programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Sebrae.

O prefeito Odilon Ribeiro, atendendo ao convite do Sebrae, juntamente com a primeira-dama Maria Eliza, o deputado estadual Felipe Orro e prefeitos da região, participou do evento, agradeceu a parceria do Sebrae com o município e afirmou que o Plano de Desenvolvimento da região pantaneira vem em boa hora. “Esse plano mostra a força e união entre a comunidade, empresários e o poder público da região, todos imbuídos na busca de novas alternativas de produção sustentável, energia limpa e projetos que respeitem a fauna e flora pantaneira”, completou o prefeito.

A iniciativa representa mais desenvolvimento, disse o deputado estado Felie Orro. "O programa não se preocupa só com a preservção, mas com a sustentabilidade e a vidade de quem vive nessa região, para que as pessoas possam ter mais renda e empre. Tudo isso paasa pela preservação dos costumes e valorização do pantaneiro, pois as pessoas têm orgulho de serem pantaneiras e precisamos criar políticas públicas de incentivo", afirmou.

Para o secretário adjunto de Estado da Semagro, Ricardo Senna, a agenda representa um futuro próspero para o dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, e “diversas vertentes, não só que saíram deste trabalho na região pantaneira, como também da atuação do LIDER na Costa Leste e na Fronteira, convergem com os objetivos das ações propostas pelo Governo Estadual para a pauta do desenvolvimento local”.

Na prática, para formular o plano, desde fevereiro, os participantes se reúnem para tratar da integração e estruturação de ações nos territórios, traçar os eixos estratégicos da economia a serem trabalhados na região, que são eles: Indústria, Turismo, Agronegócios, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente.

Assim, na noite de ontem, foi apresentado todo o planejamento que fizeram para estes setores, com prazos de atuação, etapas de elaboração, estimativa de custos e outros. Na Indústria, o objetivo é promover a identidade da região como importante parque industrial; melhorar a condição logística para o escoamento da produção; ampliar a competitividade por meio da isenção ou revisão de tributos; e inserir novas potencialidades para a produção industrial.

O aprendizado valeu a pena, disse Ranulfo de Menezes, um dos envolvidos no projeto. "Tem pessoas de várias áreas de conhecimento, como universidades, iniciativa privada e terceiro setor. Nesses oito meses, a participação foi importante, não só por mim, mas pelo projeto que foi apresentado hoje e pelo o que vamos executar a partir de 2019".

No Agronegócio, as metas são disseminar modelos de produção sustentável para a pecuária; estimular a diversificação da produção agrícola do Pantanal; agregar valor aos produtos com a inserção da inovação e tecnologia ao processo produtivo; e promover a identidade cultural do agronegócio do Pantanal.

No âmbito cultural, o grupo tem a missão de fortalecer junto à comunidade local o “orgulho de pertencer” à cultura pantaneira; promover produtos e serviços culturais; integrar a cultura pantaneira com a cadeia do Turismo; e institucionalizar a governança regional com foco na temática. Já na área turística, pretende-se fortalecer ainda mais a divulgação dos destinos da região.

"O Pantanal é talvez a maior planície alagada do mundo, com povo cheio de cultura, com jeito de lidar com o gado e isso precisa ser divulgado para o mundo, para que venha gente de fora conhecer aqui, trazendo rendas e riquezas. A gente come sushi, sashimi, e porque não que comam também arroz carreteiro e guizado com mandioca", reforçou Guilher Monteiro, prefeito de Jardim.

Quanto ao quesito “Sustentabilidade do Meio Ambiente”, a ideia é intensificar os trabalhos voltados à conservação e preservação da fauna e da flora, e estimular o uso de energias limpas. "O movimento é algo bom e a gente espera que surjam mudanças para nosso município", ressaltou Mário Kruger, prefeito de Rio Verde.

O Movimenta Pantanal será o responsável por alinhar essas demandas locais, mantendo a convergência das políticas públicas municipais e de fomentos estaduais e nacionais voltados ao empreendedorismo, envolvendo os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.