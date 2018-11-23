Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:49

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Aquidauana é palco de apresentação sobre desenvolvimento do Pantanal

Objetivo é aliar geração de renda e sustentabilidade

Renan Nucci

Publicado em 23/11/2018 às 18:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Lions Clube de Aquidauana sediou na noite de ontem o encontro do grupo Movimenta Pantanal e o Sebrae/MS, com a participação de cerca de 130 pessoas, que conheceram o Plano de Desenvolvimento da região Pantanal de MS, idealizado durante os encontros do programa LIDER, Liderança para o Desenvolvimento Regional, programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas/Sebrae.

O prefeito Odilon Ribeiro, atendendo ao convite do Sebrae, juntamente com a primeira-dama Maria Eliza, o deputado estadual Felipe Orro e prefeitos da região, participou do evento, agradeceu a parceria do Sebrae com o município e afirmou que o Plano de Desenvolvimento da região pantaneira vem em boa hora. “Esse plano mostra a força e união entre a comunidade, empresários e o poder público da região, todos imbuídos na busca de novas alternativas de produção sustentável, energia limpa e projetos que respeitem a fauna e flora pantaneira”, completou o prefeito.

A iniciativa representa mais desenvolvimento, disse o deputado estado Felie Orro. "O programa não se preocupa só com a preservção, mas com a sustentabilidade e a vidade de quem vive nessa região, para que as pessoas possam ter mais renda e empre. Tudo isso paasa pela preservação dos costumes e valorização do pantaneiro, pois as pessoas têm orgulho de serem pantaneiras e precisamos criar políticas públicas de incentivo", afirmou.

Para o secretário adjunto de Estado da Semagro, Ricardo Senna, a agenda representa um futuro próspero para o dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, e “diversas vertentes, não só que saíram deste trabalho na região pantaneira, como também da atuação do LIDER na Costa Leste e na Fronteira, convergem com os objetivos das ações propostas pelo Governo Estadual para a pauta do desenvolvimento local”. 

Na prática, para formular o plano, desde fevereiro, os participantes se reúnem para tratar da integração e estruturação de ações nos territórios, traçar os eixos estratégicos da economia a serem trabalhados na região, que são eles: Indústria, Turismo, Agronegócios, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente. 

Assim, na noite de ontem, foi apresentado todo o planejamento que fizeram para estes setores, com prazos de atuação, etapas de elaboração, estimativa de custos e outros. Na Indústria, o objetivo é promover a identidade da região como importante parque industrial; melhorar a condição logística para o escoamento da produção; ampliar a competitividade por meio da isenção ou revisão de tributos; e inserir novas potencialidades para a produção industrial. 

O aprendizado valeu a pena, disse Ranulfo de Menezes, um dos envolvidos no projeto. "Tem pessoas de várias áreas de conhecimento, como universidades, iniciativa privada e terceiro setor. Nesses oito meses, a participação foi importante, não só por mim, mas pelo projeto que foi apresentado hoje e pelo o que vamos executar a partir de 2019".

No Agronegócio, as metas são disseminar modelos de produção sustentável para a pecuária; estimular a diversificação da produção agrícola do Pantanal; agregar valor aos produtos com a inserção da inovação e tecnologia ao processo produtivo; e promover a identidade cultural do agronegócio do Pantanal. 

No âmbito cultural, o grupo tem a missão de fortalecer junto à comunidade local o “orgulho de pertencer” à cultura pantaneira; promover produtos e serviços culturais; integrar a cultura pantaneira com a cadeia do Turismo; e institucionalizar a governança regional com foco na temática. Já na área turística, pretende-se fortalecer ainda mais a divulgação dos destinos da região. 

"O Pantanal é talvez a maior planície alagada do mundo, com povo cheio de cultura, com jeito de lidar com o gado e isso precisa ser divulgado para o mundo, para que venha gente de fora conhecer aqui, trazendo rendas e riquezas. A gente come sushi, sashimi, e porque não que comam também arroz carreteiro e guizado com mandioca", reforçou Guilher Monteiro, prefeito de Jardim.

Quanto ao quesito “Sustentabilidade do Meio Ambiente”, a ideia é intensificar os trabalhos voltados à conservação e preservação da fauna e da flora, e estimular o uso de energias limpas. "O movimento é algo bom e a gente espera que surjam mudanças para nosso município", ressaltou Mário Kruger, prefeito de Rio Verde.

O Movimenta Pantanal será o responsável por alinhar essas demandas locais, mantendo a convergência das políticas públicas municipais e de fomentos estaduais e nacionais voltados ao empreendedorismo, envolvendo os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo