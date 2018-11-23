Previsão de tempestade com trovoadas fortes nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Esta sexta-feira (23) amanheceu com céu encoberto, nublado e deve chover ao longo de todo o dia, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Alerta - À meia noite, o Inmet emitiu alerta laranja para Mato Grosso do Sul. Previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Aquidauana e região - A temperatura mínima prevista para hoje é 25 graus e a máxima de 29 graus Celsius.

A umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 80% e a máxima de 95%.