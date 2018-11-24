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Plano de Desenvolvimento do Pantanal é apresentado em Aquidauana

Iniciativa nasceu do programa LIDER, conduzido pelo Sebrae e que resultou no grupo de lideranças Movimenta Pantanal

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2018 às 09:49

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Foi apresentado em Aquidauana na noite desta quinta-feira (22), em evento à comunidade organizado pelo grupo Movimenta Pantanal e o Sebrae/MS, e que contou com a participação de 130 pessoas, o Plano de Desenvolvimento da região Pantanal de MS, idealizado durante os encontros do programa LIDER, Liderança para o Desenvolvimento Regional, programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Desde fevereiro, os participantes se reúnem para tratar da integração e estruturação de ações nos territórios. Foram oito encontros realizados para construir a identidade do grupo e traçar os eixos estratégicos da economia a serem trabalhados na região. São eles: Indústria, Turismo, Agronegócios, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente. Na apresentação, foi abordado todo o planejamento que fizeram para estes setores, com prazos de atuação, etapas de elaboração, estimativa de custos e outros.

Segundo o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, é necessário trabalhar as potencialidades do Pantanal sem exigir que somente o poder público seja o responsável por tomar a iniciativa e fazer acontecer. “Temos que aprender com quem efetivamente contribui dentro do território e conhece suas peculiaridades. É necessário que cada um desses líderes se una e traga mais parceiros para fazer com que a região de fato se desenvolva”.

Na Indústria, o objetivo é promover a identidade da região como importante parque industrial; melhorar a condição logística para o escoamento da produção; ampliar a competitividade por meio da isenção ou revisão de tributos; e inserir novas potencialidades para a produção industrial.

No Agronegócio, as metas são disseminar modelos de produção sustentável para a pecuária; estimular a diversificação da produção agrícola do Pantanal; agregar valor aos produtos com a inserção da inovação e tecnologia ao processo produtivo; e promover a identidade cultural do agronegócio do Pantanal.

No âmbito cultural, o grupo tem a missão de fortalecer junto à comunidade local o “orgulho de pertencer” à cultura pantaneira; promover produtos e serviços culturais; integrar a cultura pantaneira com a cadeia do Turismo; e institucionalizar a governança regional com foco na temática. Já na área turística, pretende-se fortalecer ainda mais a divulgação dos destinos da região.

Quanto ao quesito “Sustentabilidade do Meio Ambiente”, a ideia é intensificar os trabalhos voltados à conservação e preservação da fauna e da flora, e estimular o uso de energias limpas.

O Movimenta Pantanal será o responsável por alinhar essas demandas locais, mantendo a convergência das políticas públicas municipais e de fomentos estaduais e nacionais voltados ao empreendedorismo.

Para o secretário adjunto de Estado da Semagro, Ricardo Senna, a agenda representa um futuro próspero para o dinamismo econômico de Mato Grosso do Sul, e “diversas vertentes, não só que saíram deste trabalho na região pantaneira, como também da atuação do LIDER na Costa Leste e na Fronteira, convergem com os objetivos das ações propostas pelo Governo Estadual para a pauta do desenvolvimento local”.

O projeto

O LIDER tem como objetivo preparar lideranças dos setores público e privado para serem responsáveis por identificar as demandas locais e agir com foco no desenvolvimento econômico sustentável e engajar outros cidadãos a se envolver.

Atua com uma metodologia de mobilização que trabalha as três dimensões da competitividade: a Sistêmica (gestores públicos e prefeitos), a Empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e a Estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada).

Os municípios que compõem a região Pantanal MS são: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

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